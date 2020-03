Bibi è primo in Israele

E’ al potere da 14 anni, undici consecutivi. E’ alla terza campagna elettorale e alla terza elezione in un anno. I suoi rivali sono decorati generali dell’esercito, ex capi di Stato maggiore. E tra due settimane sarà processato per frode, corruzione e abuso di potere. Eppure, Benjamin Netanyahu anco continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

martedì 03 Marzo 2020.

E’ al potere da 14 anni, undici consecutivi. E’ alla terza campagna elettorale e alla terza elezione in un anno. I suoi rivali sono decorati generali dell’esercito, ex capi di Stato maggiore. E tra due settimane sarà processato per frode, corruzione e abuso di potere. Eppure, Benjamin Netanyahu anco

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA