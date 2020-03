Juve, occhio ai costi: in sei mesi schizzati di quasi 40 milioni. Gestione da riequilibrare

La Redazione24

martedì 03 Marzo 2020.

Dalla semestrale balza agli occhi l’ulteriore crescita delle spese, a un ritmo più alto dei ricavi. Era tutto previsto dal piano di sviluppo però bisogna effettuare un’operazione di risparmio, non per motivi finanziari (con l’aumento di capitale nuovi margini per investire) ma per un equilibrio contabile. Cruciale il percorso in Champions



