MINISTERO DELLA DIFESA – CONCORSO (scad. 2 aprile 2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta di complessivi trentadue marescialli da immettere nel ruolo dei marescialli delle Forze armate, per l’anno 2020. (20E02835) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

La Redazione24

martedì 03 Marzo 2020.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina

diretta di complessivi trentadue marescialli da immettere nel ruolo

dei marescialli delle Forze armate, per l’anno 2020.

(20E02835)

