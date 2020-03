MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – NOMINA

Nomina ad esperti per i controlli da effettuare in conformita' a quanto prescritto nei punti 5 e 6 dell'allegato 1, appendice 2 dell'accordo sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili in relazione ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.). (20E02974)

La Redazione24

,

martedì 03 Marzo 2020.

