MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO – CONCORSO (scad. 31 marzo 2020)

Concorso per la concessione di premi per le traduzioni, da finanziare con il Fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all’estero – annualita’ 2020. (20E02914) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

La Redazione24

,

martedì 03 Marzo 2020.

Concorso per la concessione di premi per le traduzioni, da finanziare

con il Fondo per il potenziamento della cultura e della lingua

italiana all’estero – annualita’ 2020.

(20E02914)

continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA