La Redazione24

mercoledì 04 Marzo 2020.

Coronavirus, il danno non è solo d’immagine

Non solo un altro calo di reputazione del nostro calcio, dall’inizio della crisi la Juventus ha perso in borsa il 18,4%, la Lazio il 10%, in linea con il listino, grazie ai conti a posto



