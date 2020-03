Coronavirus, il Governo conferma: Scuole chiuse e Università in tutta Italia da domani fino a 15 marzo

Coronavirus, il Governo conferma: Scuole chiuse e UniversitĂ in tutta Italia da domani fino a 15 marzo

La misura sarĂ presa con un decreto in vigore da oggi martedi 4 marzo

La Redazione

Roma,

mercoledì 04 Marzo 2020.

La misura è stata presa con un decreto in vigore da oggi che sarĂ firmato entro questa sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’annuncio ufficiale è arrivato dopo l’ultimo parere del comitato scientifico, ed è stato dato dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina insieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte alle 18 in conferenza da Palazzo Chigi. La chiusura sarebbe circoscritta a metĂ marzo, in attesa di valutare l’evoluzione del contagio.

Nel nuovo Dpcm dovrebbero trovare spazio le raccomandazioni del Comitato rivolte a tutti nell’intero Paese di evitare, quando possibile, abbracci e strette di mano, e di mantenere la distanza di un metro dalle altre persone, con invito alle persone che hanno oltre 75 anni e quelle che ne hanno più di 65 e sono ammalate sono invitate a non frequentare luoghi affollati.

E il governo dovrebbe decidere, tra l’altro, se allargare la zona rossa.

