Crotone, 62 enne investito mentre attraversa la strada, sul posto la Polizia Locale

Crotone,

mercoledì 04 Marzo 2020.

In via Peppino Impastato un veicolo Toyota Corolla condotto da un trentacinquenne percorrendo la suddetta strada con direzione via Saffo, all’altezza di un supermercato investiva un sessantaduenne che attraversava la carreggiata.

Sul posto si sono subito portati gli uomini della Polizia locale per i rilievi del caso e per smaltire il traffico nonchĂ© un ambulanza del 118 che ha condotto il pedone al pronto soccorso dell’ Ospedale, dove è attualmente ricoverato ed è stato refertato con  una prognosi di giorni trenta.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Locale per risalire all’esatta dinamica dell’ incidente.

