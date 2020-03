Crotone: allarme Processionaria negli alberi della Vai Islanda, gravi forme allergiche ai residenti

I componenti dell’associazione ConSenso chiedono un intervento immediato

La Redazione

Crotone,

mercoledì 04 Marzo 2020.

I componenti dell’associazione ConSenso, giĂ consiglieri comunali, intendono portare a conoscenza le istanze dei cittadini residenti alla via Islanda del comune di Crotone.

Numerose sono le segnalazioni avute in queste ultime ore, circa la presenza di Processionaria qualcuno alberi della zona che sta generando gravi forme di allergie nei residenti.

Per tale motivo,legato all’igiene ed alla sicurezza degli abitanti, chiediamo alle LL.SS. un’immediato intervento mirato alla soluzione della problematica evidenziata.

Fabiola Marrelli

Enrico Pedace

 Vincenzo De Franco

 Anna Oppido

Salvatore Gaetano

Associazione ConSensoÂ

© RIPRODUZIONE RISERVATA