Difficoltà di comunicazione sul virus e Bloomberg che si ritira dalle primarie

DifficoltĂ di comunicazione sul virus e Bloomberg che si ritira dalle primarie

Marzo 2020 è il mese messo tra parentesi, in cui si sospende tutto ciò che non è strettamente necessario. Lo ricorderemo così e ora bisogna attrezzarsi (nelle cene in cui si sta a distanza) a far passare questi giorni e con essi verificare che la diffusione del coronavirus prenda, come è naturalment continua a leggere […]

La Redazione 24

,

mercoledì 04 Marzo 2020.

Marzo 2020 è il mese messo tra parentesi, in cui si sospende tutto ciò che non è strettamente necessario. Lo ricorderemo così e ora bisogna attrezzarsi (nelle cene in cui si sta a distanza) a far passare questi giorni e con essi verificare che la diffusione del coronavirus prenda, come è naturalment

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA