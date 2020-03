Ho giocato due numeri agli Esteri

Di tante cose ha bisogno l’Italia, per affrontare l’emergenza del coronavirus, ma non di chi fa il giocoliere coi numeri pur di strappare qualche titolo in più sui giornali. Specie se poi a vendere fumo è il ministro degli Esteri. E invece Luigi Di Maio, nel suo “tavolo straordinario sull’Export” di continua a leggere su […]

La Redazione 24

,

mercoledì 04 Marzo 2020.

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

