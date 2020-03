I politici che ascoltano Greta per non ascoltarla

“Credete alle vostre parole!”, ha detto Greta Thunberg oggi pomeriggio, davanti alla Commissione Ue, esortando i potenti della Terra a comportarsi in maniera coerente con l’ambientalismo vago che professano in dichiarazioni a vanvera. Il problema è che non credono nemmeno alle sue, di parole, povera continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

mercoledì 04 Marzo 2020.

“Credete alle vostre parole!”, ha detto Greta Thunberg oggi pomeriggio, davanti alla Commissione Ue, esortando i potenti della Terra a comportarsi in maniera coerente con l’ambientalismo vago che professano in dichiarazioni a vanvera. Il problema è che non credono nemmeno alle sue, di parole, povera

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA