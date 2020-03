Il galateo del coronavirus rivaluta i gomiti e una regola d’amore: stiamoci vicini tenendoci lontani

Non argineremo il coronavirus con la scienza, almeno non solo, non subito. Serviranno, servono da ora, e in verità servivano da ieri, le buone maniere, le precauzioni, la disciplina. Tutte arti che l’umanità da anni espunge dall’esercizio quotidiano di civiltà e civismo, nel nome dell’uno vale uno e continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

mercoledì 04 Marzo 2020.

