La LIPU interviene sulla potatura “capitozzatura” degli alberi nel territorio di Cirò Marina

La nota della LIPU Rende, Delegazione provinciale

Coordinamento regionale

La Redazione

Cirò Marina,

mercoledì 04 Marzo 2020.

L’ennesimo scempio ai danni del verde urbano si sta consumando in questi giorni nel comune di Cirò Marina. Alberi capitozzati, mutilati, vagamente somiglianti a spettrali figure umane! Così appaiono gli alberi “potati” o meglio capitozzati in alcune zone della cittĂ .

Nonostante in questi giorni sono stati tanti gli appelli dei cittadini contro la capitozzatura degli alberi, questa pratica purtroppo ancora continua nell’area urbana. Più volte la sezione LIPU Rende è intervenuta in altri comuni sulla questione ma nonostante le rassicurazioni degli amministratori di turno, questa pratica maldestra viene tranquillamente e ciclicamente ripetuta.

La sezione LIPU di Rende, chiede: in nome di quale tecnica agronomica o su quali basi scientifiche viene effettuata questa assurda tecnica di potatura, la cosiddetta capitozzatura? Nessuna.

Tutte le evidenze presenti in letteratura nonché gli stessi esperti del settore (agronomi e forestali) condannano questo intervento considerandolo estremamente dannoso per le piante e fortemente antiestetico.

Questo tipo di potatura non serve a migliorare lo stato vegetazionale dell’albero o a rafforzarlo anzi è esattamente il contrario: attraverso i grandi tagli effettuati si facilita l’entrata di funghi e batteri patogeni, si predispone la crescita di rami instabili (pericolosi per l’incolumità delle persone) e si mette a rischio la sopravvivenza della pianta.

In tutto il mondo le aree urbane sono in crescita, con il conseguente aumento delle problematiche legate all’inquinamento dell’aria, all’incremento del rumore e dei rifiuti, in questo quadro gli alberi e le aree verdi delle città rivestono un ruolo fondamentale per il nostro benessere sociale ed economico.

Le piante sono in grado di produrre ossigeno, ridurre l’inquinamento (filtrando le polveri sottili), assorbire l’anidride carbonica, schermare il rumore e migliorare il microclima. Un quartiere ricco di verde aumenta il valore degli immobili e migliora il nostro benessere psicofisico.

Dovrebbe essere evidente dunque che la capitozzatura degli alberi esclude gran parte di queste importanti funzioni, motivo per il quale le piante vengono messe a dimora in una città , pratica che sfregia e mortifica la pianta stessa e la rende pericolosa per l’incolumità dei cittadini.

Spesso questi scempi avvengono impunemente, anche in periodo di nidificazione per molte specie di uccelli, aggravando così il danno alla biodiversità .

Per quanto esposto, si chiede quindi ai Commissari straordinari che l’assurda pratica della capitozzatura venga immediatamente sospesa nella cittĂ , in quanto non giustificata e ingiusta e ricordiamo loro, che una corretta potatura dovrebbe rispettare la forma naturale dell’albero, prevede un intervento limitato solo a rami di piccole dimensioni, secchi, lesionati o ammalati e non comportare, se non in casi eccezionali, la rimozione dei rami piĂą grandi. Va sfatata la convinzione, purtroppo radicata, (è proprio il caso di dirlo) che la potatura drastica degli alberi serva ad allungare la vita vegetativa della pianta, n’è tanto meno a migliorarne lo stato vegetazionale.

La sezione LIPU di Rende farà pervenire al comune di Cirò Marina una bozza di regolamento, che già alcuni comuni italiani hanno approvato in merito alla regolamentazione delle potature e alla corretta gestione del verde pubblico.

Sul sito dell’associazione www.lipurende.it è anche disponibile “Un dossier Alberi”, contenente informazioni e consigli utili per migliorare la qualità della vita urbana ed individuare vie di sviluppo che siano sostenibili per l’ambiente, l’economia e la società .

© RIPRODUZIONE RISERVATA