Arriva anche a Cirò Marina l’iniziativa di Italia Viva “un albero per ogni iscritto”

Oggi, Giovedì 5 Marzo, Italia Viva ha piantato i primi alberi della Provincia di Crotone

La Redazione

Cirò Marina,

giovedì 05 Marzo 2020.

Lo ha fatto con la collaborazione ed il supporto dell’associazione Città Pulita, posando così gli alberi di waschingtonia in zona Porto nel viale Melvin Jones.

Hanno preso parte all’iniziativa il Comitato di Italia Viva della città coordinato dall’Avv. Rosetta Lobono e la componente dell’Assemblea Nazionale Alessia Romano.

Nei prossimi mesi –comunica il Coordinatore provinciale Antonio Castiglione– saranno centinaia gli alberi piantati in tutta la provincia di Crotone, per dare un segnale concreto del nostro impegno e per donare un po’ di verde alle zone maggiormente urbanizzate.

Mi auguro che chi viva quotidianamente quei luoghi possa prendersene cura e preservare questi alberi, che rappresentano il migliore messaggio all’insegna del senso civico e del rispetto ambientale, principi già contenuti all’interno della nostra Carta dei Valori e di cui ogni cittadino non può farne a meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA