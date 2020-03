Karate: l’Accademia Karate Crotone sul podio più alto alle fasi regionali del campionato italiano di kata

Domenica 1° marzo, si sono svolte a San mango d’Aquino le fasi regionali di qualificazione al Campionato italiano di Kata (forme)

San mango d’Aquino CS,

giovedì 05 Marzo 2020.

Brilla sul podio più alto della manifestazione la scuola crotonese dell’Accademia Karate Crotone che con 2 Ori, 1 Argento e 4 Bronzi si porta a casa il Trofeo della classifica generale per società .

Ad aprire la manifestazione il M° Enzo Migliarese che ha portato i saluti della Federazione e del presidente regionale M° Gerardo Gemelli. La competizione è cominciata con classe assoluta (over 18) dove si mettono in evidenza ancora una volta Cristiana Crugliano con l’Argento nel femminile ed Emanuel Lo Iacono che fa suo il Bronzo nel maschile seguito al 7° posto da Pasquale Gaetano; nella classe Cadetti (14/15anni) vola verso il primo posto Desirè Lumare che conquista l’Oro nel femminile, mentre, Andrea Cafarda, si piazza al 5° posto nel maschile. Ancora Oro per Desirè Lumare la quale potendo gareggiare anche nei Juniores (15/17) sale un’altra volta sul podio piĂą alto bissando, dunque, la medaglia d’oro. A seguire, nel maschile, Francesco Scicchitano si aggiudica la medaglia di Bronzo. La classe Esordienti (12/13 anni) ha visto al 5° posto Alessandro Cafarda nel maschile, mentre, nel femminile, sono salite sul podio dei terzi posti Mariachiara GullĂ e Sofia Pignataro che si sono aggiudicate la medaglia di Bronzo, mentre, Maria Caruso e Dionisia Sorrentino, si sono piazzate rispettivamente al 5° e 7° posto. Le premiazioni sono state officiate dal M° Luciano Dichiera (Responsabile Atleti Universitari), M° Francesco Bellino (Responsabile CTR) e M° Vincenzo Ruberto (Delegato Provinciale). E’ stata una manifestazione lunga nel suo insieme – dice il M° Migliarese – in quanto sono state effettuate le selezioni di tutte le classi, sia maschili che femminili, mettendo a dura prova l’operato dei giudici di gara, diretti dall’UdG Internazionale Vincenzo Martino, ai quali va il plauso di tutti; nel contempo, però, è anche vero che è stata una competizione di ottimo livello, molto gradita al numeroso e paziente pubblico presente sino alla premiazione finale che ha visto sul podio nella classifica generale delle SocietĂ : 1° Accademia Karate Crotone; 2° Karate Club Melito; 3° Accademia Karate Lamezia; 4° Star Line San Vito.

