La Redazione24

,

giovedì 05 Marzo 2020.

Lorenzo via Twitter: “Sarò in gara al GP Catalogna”

Dopo l’anticipazione della Gazzetta un mese fa, è arrivata la conferma direttamente dal maiorchino: non farà solo il tester, con la Yamaha M1 tornerà in gara al Montmelò



