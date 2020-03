Stadi vuoti per un mese, ma si riparte. Domenica Juve-Inter. Coppa Italia in estate?

Stadi vuoti per un mese, ma si riparte. Domenica Juve-Inter. Coppa Italia in estate? La Lega litiga poi ritrova l’unità: la Figc fa da garante. Non c’è data per Inter-Sampdoria. Senza pubblico anche le sfide europee nel nostro Paese continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

giovedì 05 Marzo 2020.

La Lega litiga poi ritrova l’unità: la Figc fa da garante. Non c’è data per Inter-Sampdoria. Senza pubblico anche le sfide europee nel nostro Paese



