Al via le lezioni on line per gli studenti del Liceo Scientifico Lilio di Cirò. Didattica a distanza per il Coronavirus

Grazie al Team di docenti che ha attivato in tempi rapidi una piattaforma per la gestione dell’insegnamento e dell’apprendimento

LaRedazione

Cirò,

venerdì 06 Marzo 2020.

Attivate le lezioni on-line in ogni aula del Liceo Scientifico “Lilio Adorisio”. Dopo le indicazioni del Governo, che obbliga la chiusura delle scuole fino al 15 marzo, con DPCM del 4 Marzo 2020, il Team dell’Innovazione Digitale dell’Istituto, in tempi rapidi si è attivato per garantire le lezioni agli studenti, attivando delle classroom per ogni aula, così gli studenti non perderanno neanche un’ora di lezione.

Il Team è costituito dai docenti Francesco Pompò, Domenico Adorisio, Mariella Viola, l’AT Michele Sirianni, il docente Responsabile della Funzione Strumentale Area 5 – SITO WEB E SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE, Michele Rizzo, coordinati dal primo Collaboratore del Dirigente Scolastico che, si è messo a lavoro per supportare i docenti nella nuova esperienza della didattica a distanza.

Seguendo le indicazioni MIUR, il Team ha scelto l’utilizzo di Weschool, una piattaforma per la gestione dell’insegnamento e dell’apprendimento online completamente gratuita, che ha permesso di creare delle aule virtuali in cui sono presenti docenti e studenti. In poche ore i docenti, grazie al Team, si sono documentati e adeguati alla nuova didattica pur di non fermare il processo di apprendimento dei ragazzi in questo periodo di chiusura.

Al momento Weschool è operativa per i ragazzi del Liceo mentre la sezione per gli altri ordini di scuola è in fase di preparazione. E’ stato anche rafforzato il supporto dei social e, grazie al Gruppo Facebook “Istituto Omnicomprensivo Luigi Lilio” si comunica continuamente con genitori e studenti di tutti gli ordini di scuola. I docenti del I° ciclo hanno preparato delle schede di lavoro che sono online sui social con attivitĂ di studio individuale da svolgere a casa.

Inoltre, a scuola il Personale ATA è regolarmente in servizio e i collaboratori scolastici stanno pulendo accuratamente ogni angolo dei vari plessi.

