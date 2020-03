Concluso il progetto “DEAR Donne emersione Autonomia Rete” all’Ipsia “A. M. Barlacchi” di Crotone

Progetto sostenuto dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Serafina Rita Anania e dalle docenti dell’istituto

LaRedazione

Crotone,

venerdì 06 Marzo 2020.

Il centro Noemi ha curato il progetto DEAR Donne emersione Autonomia Rete, all’Ipsia ‘A.M.Barlacchi’, con le classi 5°A, 5°M, 5°R, progetto finalizzato ad attuare iniziative atte a promuovere la parità di genere e l’uguaglianza sottese alla Convenzione di Istanbul e alla nuova Carta di impegno strategico alla parità di genere. Tale tematica è particolarmente sentita dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Serafina Rita Anania e dalle docenti dell’istituto, che già da più anni, collaborano con la Cooperativa Noemi con progetti in grado di sensibilizzare le nuove generazioni alle tematiche di prevenzione e sensibilizzazione alla violenza. Sono stati tre gli incontri a cui gli allievi hanno partecipato con entusiasmo, contribuendo al successo del progetto. Il primo incontro si è svolto lo scorso 25 Novembre in occasione della manifestazione per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in cui è stata realizzata dagli allievi una mostra di fotografie, di sculture contemporanee e di cartelloni simbolici, tesi a manifestare maltrattamenti, violenza fisica, psicologica, o ancora economica, agite dagli uomini e perpetrate sulle donne.

Durante secondo incontro, svoltosi nelle aule scolastiche, le operatrici della Cooperativa Noemi, hanno seguito i ragazzi in attività laboratoriali, dibattiti e riflessioni personali finalizzati a sensibilizzare gli allievi sui concetti di identità , diversità , di intolleranza con l’obiettivo di annullare le differenze di genere, abbattere gli stereotipi .

Il terzo incontro, prettamente teorico, ma con momenti di confronto e discussioni è stato tenuto da esperte . Le tematiche affrontate sono state la violenza su internet e tipologie di cyber- violenza in genere, attraverso l’intervento della dott.ssa Megna Psicologa, mentre l’ approfondimento sulle azioni di prevenzione e le azioni legali inerenti a tali reati è stato effettuato dalla dott.ssa Piperio avvocato. Il tutto è stato curato dalle dott.sse Foresta assistente sociale e Federico Educatrice moderatrici e referenti del progetto.

Tale percorso ha dato l’occasione agli studenti di riflettere sul fenomeno della violenza in ogni sua forma, problema culturale e purtroppo attualissimo che riguarda infondo non solo le donne, ma tutte le persone che appartengono a una categoria ‘ debole’.

© RIPRODUZIONE RISERVATA