La Redazione24

,

sabato 07 Marzo 2020.

Dai 3,5 milioni del Milan agli 1,2 per una gara del Bologna: quali club perdono di più?

Tra mancati incassi e possibili rimborsi, un mese di gare a porte chiuse pesa per 20 milioni sui circa 250 stagionale di ricavi da stadio dell’intera Serie A. Ecco le cifre precise per ogni club di serie A



