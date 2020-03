Juve-Inter a porte chiuse? In 300 alla Pinetina per incitare la squadra

Juve-Inter a porte chiuse? In 300 alla Pinetina per incitare la squadra Incuranti degli allarmi e delle disposizioni a tutela della salute, alcuni supporter nerazzurri si sono radunati ad Appiano Gentile per salutare i giocatori in partenza per Torino continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 07 Marzo 2020.

Juve-Inter a porte chiuse? In 300 alla Pinetina per incitare la squadra

Incuranti degli allarmi e delle disposizioni a tutela della salute, alcuni supporter nerazzurri si sono radunati ad Appiano Gentile per salutare i giocatori in partenza per Torino



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA