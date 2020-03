Oltre 5 mila positivi in Italia, 1145 più di ieri. Zingaretti (Pd): “Ho il Coronavirus”

Sono 36 le vittime nelle ultime 24 ore (233 totali), i guariti salgono a 589. Domani Angelus in streaming per il Papa. Pronto il decreto per l'assunzione di 20mila persone in ambito sanitario per gestire l'emergenza. Militari in attesa di […]

sabato 07 Marzo 2020.

Oltre 5 mila positivi in Italia, 1145 più di ieri. Zingaretti (Pd): “Ho il Coronavirus”

Sono 36 le vittime nelle ultime 24 ore (233 totali), i guariti salgono a 589. Domani Angelus in streaming per il Papa. Pronto il decreto per l’assunzione di 20mila persone in ambito sanitario per gestire l’emergenza. Militari in attesa di isolare i comuni di Alzano e Nembro nel Bergamasco



