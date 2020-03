Scuole Chiuse. Chiediamo la sanificazione delle Scuole: Appello al Commissario e Asp di Crotone

La richiesta viene inoltrata dai componenti dell’Associazione ConSenso

Crotone,

sabato 07 Marzo 2020.

Al Commissario Prefettizio del Comune di Crotone.Â

Al Dirigente Igiene Pubblica ASP Crotone

Eccellenza,Â

ci rivolgiamo a Lei per chiederle, senza creare allarmismi, di voler procedere come in buona parte d’italia alla sanificazione delle scuole con annesse palestre, visto che sono chiuse e si può programmare tale attivitĂ per tempo.

Marrelli Fabiola

Pedace Enrico

De Franco Vincenzo

Oppido Anna

Gaetano SalvatoreÂ

