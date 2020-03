Serie C, gare in chiaro su Eleven Sports fino al 3 aprile

Serie C, gare in chiaro su Eleven Sports fino al 3 aprile Accordo tra il presidente della Lega Pro, Ghirelli, e la piattaforma televisiva. “Le porte degli stadi della C si aprono almeno virtualmente a 17 milioni di tifosi: abbiamo deciso di dare un contributo concreto in questo momento delicato per la vita del Paese” […]

La Redazione24

,

sabato 07 Marzo 2020.

Serie C, gare in chiaro su Eleven Sports fino al 3 aprile

Accordo tra il presidente della Lega Pro, Ghirelli, e la piattaforma televisiva. “Le porte degli stadi della C si aprono almeno virtualmente a 17 milioni di tifosi: abbiamo deciso di dare un contributo concreto in questo momento delicato per la vita del Paese”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA