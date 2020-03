Spadafora: “C’è ancora una possibilità per le partite in chiaro”

Spadafora: “C’è ancora una possibilità per le partite in chiaro” Il ministro dello Sport ha scritto di nuovo al numero uno della Lega Dal Pino: “In questo momento è importante offrire uno svago ai cittadini in casa propria. Attendiamo una risposta dalla Lega” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 07 Marzo 2020.

Spadafora: “C’è ancora una possibilità per le partite in chiaro”

Il ministro dello Sport ha scritto di nuovo al numero uno della Lega Dal Pino: “In questo momento è importante offrire uno svago ai cittadini in casa propria. Attendiamo una risposta dalla Lega”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA