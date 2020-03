Spadafora chiede la diretta in chiaro delle gare di A. Ok della Figc, la Lega dice no

La Redazione24

,

sabato 07 Marzo 2020.

Il ministro dello Sport aveva invitato il presidente Gravina ad intervenire sulla trasmissione degli incontri a porte chiuse, ricevendo subito l’ok. Ma per la Lega “il quadro normativo vigente e gli obblighi contrattuali già assunti non consentono di poter aderire”



