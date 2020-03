Cairo: “Ci vogliono misure ‘cinesi’, molto più dure di quelle prese fino a oggi”

Cairo: “Ci vogliono misure ‘cinesi’, molto più dure di quelle prese fino a oggi” Il presidente del Torino: “Della situazione del calcio non parlo, è molto più importante l’Italia. Dobbiamo tenere la gente barricata in casa per 2 o 3 settimane” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 08 Marzo 2020.

Cairo: “Ci vogliono misure ‘cinesi’, molto più dure di quelle prese fino a oggi”

Il presidente del Torino: “Della situazione del calcio non parlo, è molto più importante l’Italia. Dobbiamo tenere la gente barricata in casa per 2 o 3 settimane”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA