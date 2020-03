Cirò Marina, Panteca (FdI): “Obbligo di quarantena per chi viene da zone a rischio”, chiedo un ordinanza ai Commissari del Comune

Maria Daniela Panteca del circolo Fratelli d’Italia Cirò Marina

La Redazione

Cirò Marina,

domenica 08 Marzo 2020.

Considerata la situazione delicata che in queste ore si sta verificando a seguito del DPCM firmato nella notte dal Presidente del Consiglio, su restrizioni di mobilità dalle zone Rosse per l’emergenza legata al Coronavirus, come rappresentante politico di Fratelli d’Italia Cirò Marina chiedo ai Commissari Prefettizi del Comune, in qualità di massima autorità sanitaria, di emettere un’apposita ordinanza per coloro che in queste ore stanno rientrando dalle zone a rischio. Consigliamo di prevedere un’apposita quarantena per un tempo utile a scongiurare il dilagarsi del virus, a maggior tutela delle fasce deboli e prevedere un presidio sanitario per effettuare eventuali tamponi in collaborazione con gli altri Comuni della Provincia, l’Asp di Crotone e le Forze dell’Ordine. Se intendiamo bloccare questa situazione di emergenza, siamo noi in primis che dobbiamo rispettare le regole e seguire i dovuti protocolli , cambiando momentaneamente le nostre abitudini senza stravolgere la nostra vita quotidiana. Ricordiamo sempre che i più deboli oggi sono quelli più colpiti, pensiamo ai nostri cari.

