Coronavirus, ora anche la Premier si interroga sullo stop Domani a Londra incontro tra governo, autorità sportive e emittenti tv per definire le porte chiuse per due settimane, ma non è da escludere che, in caso di ulteriore diffusione del virus, il campionato possa essere fermato continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

domenica 08 Marzo 2020.

Domani a Londra incontro tra governo, autorità sportive e emittenti tv per definire le porte chiuse per due settimane, ma non è da escludere che, in caso di ulteriore diffusione del virus, il campionato possa essere fermato



