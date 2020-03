LIVE Juve-Inter 0-0: Cuadrado di petto salva una situazione insidiosa

LIVE Juve-Inter 0-0: Cuadrado di petto salva una situazione insidiosa Tra i bianconeri panchina anche per Dybala, in difesa per gli ospiti c’è Bastoni continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 08 Marzo 2020.

LIVE Juve-Inter 0-0: Cuadrado di petto salva una situazione insidiosa

Tra i bianconeri panchina anche per Dybala, in difesa per gli ospiti c’è Bastoni



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA