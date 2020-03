LIVE Parma-Spal 0-0, Var in corso per fallo di Iacoponi su Valoti

La Redazione24

domenica 08 Marzo 2020.

LIVE Parma-Spal 0-0, Var in corso per fallo di Iacoponi su Valoti

Inizio ritardato di 75’ dopo la querelle Governo-Lega-Figc. C’è stato prima un rinvio di 30’, quindi di 45’ per poi ufficializzare la disputa della gara, ovviamente a porte chiuse, alle 13.45



