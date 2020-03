Parma-Spal, cronaca di un rinvio non annunciato

domenica 08 Marzo 2020.

Giocatori fermi sulle scale che portano in campo, le riserve già in panchina. Poi il dietrofront, l’incertezza, il silenzio degli altoparlanti e il rinvio di 75’



