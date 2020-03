Pasquale Martire è il nuovo presidente della Lega Navale di Cirò Marina

La competizione elettorale, ha visto contrapposte due liste rispettivamente guidate dai candidati a Presidente, Aloisio e Martire

Cirò Marina,

domenica 08 Marzo 2020.

Domenica 1 marzo 2020, nei locali della Lega Navale Sezione di Cirò Marina, si è svolta l’elezione per il rinnovo del consiglio direttivo, nonché di importanti cariche quali quelle del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

La competizione elettorale per il rinnovo del consiglio direttivo, ha visto contrapposte due liste rispettivamente guidate dai candidati a Presidente, il Dottor Giuseppe Aloisio e Pasquale Martire.

Quest’ultimo ottenendo 68 preferenze contro le 49 dell’avversario è riuscito ad aggiudicarsi l’importante carica, ma soprattuto l’onere e l’onore di guidare una delle più importanti sezioni della Lega Navale Italiana.

Pasquale Martire

La vittoria di Martire e dei nuovi consiglieri porta sicuramente una ventata di novità all’interno dell’associazione poichè, senza voler stravolgere la rotta tracciata dal direttivo uscente guidato dal Dott. Gallella, a cui vanno i ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto fino ad ora, è espressione di tante idee e progetti che il gruppo intende varare.

Questi i principali obiettivi di un programma lungo e articolato

1) Avvicinare alla Lega Navale e quindi al mare tutti gli appassionati, gli amanti della pesca, i numerosi soggetti interessati agli sport acquatici da praticare in mare o in spiaggia, ma anche i semplici cittadini, in particolare i giovani, fruitori dell’area portuale o delle zone “marine”, coinvolgendoli sia emotivamente che fisicamente, in iniziative ad hoc, volte alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio, alla promozione di attività ludiche e sportive (Scuola di vela e competizioni federali).

2) Coinvolgere tutti i sindaci e assessori all’ambiente dei Comuni limitrofi per la creazione di progetti atti a promuovere il ripopolamento ittico e precisamente la creazione dei dissuasori in mare.

3) Migliorare i servizi ai diportisti e barche in transito che faranno sosta nel porto, illuminare i pontili e quindi le imbarcazioni. Dare la possibilità ad ogni diportista di poter controllare a distanza, con delle telecamere, la propria imbarcazione in caso di maltempo.

4) Promuovere iniziative volte alla sensibilizzazione su temi importanti quali il rispetto del mare, dei fondali e delle spiagge. Impegnandosi in una crescita sostenibile che ponga l’ambiente al centro di ogni attività .

Infine, nel rinnovare il ringraziamento a tutti gli elettori, per aver sostenuto la propria lista, il nuovo Presidente afferma che sarà ben lieto di ascoltare le richieste, le problematiche, idee e progetti di ogni socio.

Infatti, augurandosi una piena e completa collaborazione da parte di tutti gli iscritti alla sezione, intende mettersi immediatamente al lavoro. All’orizzonte c’è già una stagione estiva che si preannuncia molto entusiasmante.

Di seguito i nomi dei componenti del nuovo direttivo e degli eletti nel collegio dei probiviri e revisori dei conti

Membri Direttivo: Martire Pasquale, Aloisio Quintino, Ciccarelli Mario, Ferraro Gennaro, Fortuna Diego, Giardiniere Salvatore, Guarascio Domenico, Leto Giuseppe, Renda Salvatore.

Supplenti: Blefari Salvatore, Guerra Vincenzo, Principe Nicodemo.

Membri Collegio revisori dei conti: Crugliano Francesco, Gentile Vincenzo, Alfì Gennaro.

Supplente: Tassone Domenico Membri collegio

Probiviri: Bruno Giuseppe, Azzinnaro Francesco, Panetta Umberto Supplente: Nigro Vincenzo

