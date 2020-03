Spadafora apre alla A in chiaro, Sky fredda e la Lega dice no. Tommasi: “Fermate il campionato”

Il ministro dello Sport aveva scritto di nuovo al numero uno della Lega Dal Pino: “In questo momento è importante offrire uno svago ai cittadini in casa propria”. Sky però replica: “I vincoli legali restano”. Intanto il presidente dell’Assocalciatori: “Stop al calcio! Che altro serve?”



