La Redazione24

domenica 08 Marzo 2020.

Spadafora: “Valutare lo stop”. È scontro con i club: Serie A in bilico

Il ministro dello Sport d’accordo con Tommasi: “Non ha senso in questo momento mettere a rischio la salute di tutti. Troppi interessi economici”. Ma Sky risponde: “Partite in chiaro? Il ministro non dice il vero”



