Coronavirsu: nel rispetto misure emanate dal ministero, ieri Festa della donna annullata a CirÃ² Marina

Coronavirsu: nel rispetto misure emanate dal ministero, ieri Festa della donna annullata a Cirò Marina

La nota di quattro ristoratori di Cirò Marina

La Redazione

Cirò Marina,

lunedì 09 Marzo 2020.

Quattro titolari di ristoranti di Cirò Marina, che avevano promosso eventi a tema, sono stati costretti alla cancellazione in ossequio alle ultime direttive di Governo e Regione in questi giorni di emergenza nazionale.

Ecco la loro nota diffusa ieri:

“Di Comune accordo il White Beach, lo Stabilimento balneare Malibù, il ristorante Bacco di Vino ed il Turriazzo.

Visto l’art. 2 lett. e) del decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato in data di oggi e visto altresì l’evolversi della situazione, hanno deciso di annullare la serata di stasera 8 marzo 2020.

Questa difficile decisione, nasce dall’esigenza di tutelare i nostri clienti che da anni ci sostengono e credono nel nostro lavoro.

Crediamo che ognuno, nel proprio comportamento, deve mettere in atto tutto ciò che è necessario, per garantire il più possibile l’incolumità degli altri.

Prima la vita, poi tutto il resto.

Nel totale rispetto del decreto le attività resteranno aperte normalmente e in qualità di gestori faremo rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro all’interno delle nostre strutture che consentono in rispetto della predetta distanza grazie alla metratura a disposizione. Nessun decreto vieta la continuazione dell’attività di ristorazione e bar e pertanto l’unica attività annullata e’ la festa di questa sera in quanto visto l’elevato numero di prenotati non saremmo in grado di gatantire la Distanza dovuta.“

