“Dall’11 settembre a Lehman. Ne ho viste di crisi, ma mai come questa”. Parla Miro Radici

Milano. Perdite che non si vedevano dalle Torri Gemelle e dal crack di Lehman Brother. Così hanno reagito oggi le Borse di tutto il mondo di fronte all’aggravarsi dell’emergenza coronavirus. Piazza Affari, in particolare, ha registrato un calo dell’11,7 per cento, superiore alla media delle altre pi continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

lunedì 09 Marzo 2020.

