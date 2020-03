Finale Playoff, CirÃ² Marina: i ragazzi di Mister Cataldi si impongono per 4 a 0 sul malcapitato Sersale

Finale Playoff, Cirò Marina: i ragazzi di Mister Cataldi si impongono per 4 a 0 sul malcapitato Sersale

Finale Playoff Juniores regionali Girone C

lunedì 09 Marzo 2020.

Grande impresa e merito a questi splendidi ragazzi che nei playoff si sbarazzano, prima del Crotone e poi del Sersale, catapultandosi nelle fasi finali. La Società , che segue un programma ben definito, che punta molto sui giovani, si ritiene soddisfatta del traguardo raggiunto degli Under, che si sono confrontati con squadre che militano in categorie superiori. Un plauso, dunque, a tutti i ragazzi ed a tutto lo Staff che accompagna e segue con interesse il cammino di questi splendidi ragazzi. La Società , invita con entusiasmo e spirito sportivo tutta la cittadinanza, affinché questi ragazzi possano essere sostenuti e sentire il calore del loro pubblico. Come sempre e per sempre: Forza Cirò Marina!!

Il Consiglio Nazionale LND ha deciso di sospendere tutti i campionati fino al 3 Aprile. Comunicato Ufficiale n° 137 del 9 Marzo 2020 della LND

