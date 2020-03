Il panico da coronavirus arriva fino alle carceri: i perché delle rivolte

Gli ospedali in prima linea. Le imprese e il settore produttivo che accusano il colpo. I musei, i cinema, la cultura in sofferenza per le conseguenze dell’espansione dei casi di coronavirus in Italia. Nei giorni scorsi l’emergenza sanitaria ha mostrato il suo impatto anche sul sistema penitenziario. continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

lunedì 09 Marzo 2020.

Gli ospedali in prima linea. Le imprese e il settore produttivo che accusano il colpo. I musei, i cinema, la cultura in sofferenza per le conseguenze dell’espansione dei casi di coronavirus in Italia. Nei giorni scorsi l’emergenza sanitaria ha mostrato il suo impatto anche sul sistema penitenziario.

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA