L’esodo verso la Sicilia mette in pericolo il sistema sanitario dell’isola

La Redazione 24

lunedì 09 Marzo 2020.

Palermo. La proporzione dell’esodo al contrario, da nord a sud, sta nei numeri ufficiali. In sette mila sono tornati in Sicilia. Hanno avuto almeno il buon senso di registrarsi sul portale della Regione siciliana. Così le autorità, amministrative e sanitarie, sanno da dove provengono e soprattutto c

