Non se ne esce

La Redazione 24

lunedì 09 Marzo 2020.

Per chi ha una rubrichina quotidiana, scriverla oggi è facilissimo: basta scegliere se parlare o no dell’emergenza Coronavirus. Se si preferisce non parlarne, si può prendere un argomento leggero oppure grave. Se si opta per l’argomento leggero, per distrarre un po’ il pubblico, la gente commenta: “

