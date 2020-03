Torre Melissa: Rinviata Festa di San Giuseppe, in programma per il periodo intercorrente dal 14 al 19 marzo

La nota dellՉ۪Associazione Amici del Palio da Ruga

La Redazione

Cirò Marina,

lunedì 09 Marzo 2020.

L’Associazione Amici del Palio da Ruga, a seguito degli incontri avuti con il Sindaco, il Parroco e la Polizia Locale. Comunica di aver deciso posticipare la data della festa in Onore di San Giuseppe, in programma per il periodo intercorrente dal 14 al 19 marzo p.v. in Torre Melissa.

La decisione pur se sofferta, considerata l’interruzione di una tradizione consolidata da 8 anni e considerata altresì la macchina organizzativa già ampiamente in stato avanzato , si è resa comunque necessaria ed obbligatoria, in seguito al Decreto Emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/03/2020 lett. B art. 1 e dall’ Ordinanza del Presidente della Regione Calabria N. 3 del 08/03/2020, oltre alla nota emanata dalla Curia Arcivescovile, Arcidiocesi di Crotone Santa Severina, contenenti misure restrittive per gli eventi pubblici che si svolgono all’aperto e non , in seguito all’emergenza Sanitaria creatasi sul territorio Nazionale per effetto dell’espansione epidemiologica da ( COVID – 2019).

Certi di aver fatto una scelta ponderata, nell’interesse esclusivo dei cittadini e della loro incolumità , ci scusiamo per l’attesa invano che in tanti hanno avuto in questi giorni, rassicuriamo tutti i fornitori di servizi, gli ambulanti e i partecipanti, che la data verrà solo posticipata,

È intenzione dell’intera Associazione, di comune accordo con le Autorità sopra citate, realizzare il medesimo programma nei giorni 29-30 aprile e 1 Maggio, salvo nuove e restrittive misure emanate in futuro, qualora risultassero necessarie.

In definitiva sentiamo il dovere di ringraziare di vero cuore, tutta la Cittadinanza, gli sponsor commerciali ed i volontari, che anche quest’anno hanno reso possibile allestire un programma di forte richiamo con la propria sensibilità e fattiva collaborazione.

Naturalmente vi terremo informati, nei prossimi giorni, dell’evolversi della situazione, affidiamo a San Giuseppe, la provvidenza di intercedere e proteggere la nostra Comunità e tutti coloro che in questo periodo vivono nella malattia e nella sofferenza.

Grazie a tutti per la comprensione che dimostrerete

© RIPRODUZIONE RISERVATA