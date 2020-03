Champions, Psg-Dortmund a porte chiuse. EL, Basilea-Eintracht non si gioca

Champions, Psg-Dortmund a porte chiuse. EL, Basilea-Eintracht non si gioca Non sono bastate le misure adottate al Parco dei Principi per scongiurare la scelta. Gli svizzeri: “Nemmeno a porte chiuse”. In sospeso le italiane del volley in Coppa. La Fifa rinvia le qualificazioni mondiali in Asia continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 10 Marzo 2020.

