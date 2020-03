Coronavirus: ieri primo caso positivo a Crotone, 13 i casi in Calabria

Primo caso positivo a Crotone, una donna 60enne crotonese appena rientrata dal Nord Italia

La Redazione

Crotone,

martedì 10 Marzo 2020.

Primo caso positivo a Crotone, una donna 60enne crotonese appena rientrata dal Nord Italia, si tratta di una imprenditrice che nel corso della notte ha accusato i sintomi ed è stata immediatamente posta in isolamento e date le sue condizioni di salute, traferita nell’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove è stata ricoverata nel reparto malattie infettive e le condizioni risultano stazionarie. Le persone che sono venute in contatto con la donna sono stati posti in isolamento domiciliari per la quarantena di 14 giorni.

13 casi positivi al Coronavirus registrati fino ad oggi in Calabria, 3 in provincia di Reggio Calabria, 5 in provincia di Cosenza, 2 nel Vibonese, 2 nel Catanzarese e 1 nel Crotonese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA