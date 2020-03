Crucoli, disposizioni restrittivo per l’accesso agli uffici comunali

Limitazioni all’accesso negli uffici del Comune di Crucoli

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

martedì 10 Marzo 2020.

Il Palazzo Municipale di Crucoli

Nell’ambito delle misure di contenimento del contagio dell’epidemia Coronavirus (COVID – 19), come indicato nell’art. 1, lett. a del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, integrato dall’ordinanza nr. 648 del 9 marzo 2020, anche l’accesso agli uffici comunali di Crucoli è stato sottoposto a ovvie restrizioni.

Come riporta l’avviso pubblico, a

firma della Commissione Straordinaria e diffuso nella mattinata di oggi, lunedì

10 marzo, tramite i social (“causa interruzione del servizio web Asmenet per

tutti i comuni associati”) l’accesso fisico agli uffici municipali che non

assolvono a servizi indifferibili o a funzioni statali, in virtù dell’emergenza

“coronavirus” e fino al 03 aprile 2020, potrà avvenire solo su appuntamento ed

esclusivamente per le pratiche che non possono essere trattate per via

telematica o per informazioni telefoniche.

Per ogni diversa richiesta riguardante i servizi attinenti gli uffici comunali, prosegue l’avviso, si potranno utilizzare tutti i relativi contatti funzionanti: Pec protocollo generale: protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it Area tecnico-manutentiva, urbanistica: areatecnica.comunecrucoli@pcert.postecert.it Area economico-finanziaria: ragioneria.comunecrucoli@pcert.postecert.it Servizio tributi: tributi.comunecrucoli@pcert.postecert.it Area amministrativa – servizi demografici: demografici.comunecrucoli@pcert.postecert.it Polizia locale: pm.comunecrucoli@pcert.postecert.it

Sono inoltre disponibili i numeri telefonici 0962/33274 (centralino) e 0962/33090 (fax).

“Negli uffici che dovranno assolvere a funzioni statali (anagrafe, stato civile e elettorale, polizia locale, servizi cimiteriali) e all’ufficio protocollo, – conclude il dispositivo – gli utenti potranno accedere uno alla volta nei normali orari ufficio.

