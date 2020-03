Dall’Nba all’Mlb: le leghe Usa chiudono gli spogliatoi per precauzione

Dall’Nba all’Mlb: le leghe Usa chiudono gli spogliatoi per precauzione Le leghe di basket, baseball, hockey e calcio hanno mandato un comunicato in cui annunciano l’interdizione agli spogliatoi per i giornalisti, uno dei capisaldi storici dei rapporti con i media negli States continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 10 Marzo 2020.

