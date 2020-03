Il premier Conte: “Restrizioni in tutta Italia”. Stop allo sport (ma deroga per le coppe)

Il premier Conte: “Restrizioni in tutta Italia”. Stop allo sport (ma deroga per le coppe) Il governo estende a tutte le regioni i provvedimenti in vigore da ieri in Lombardia e 14 province. “Spostamenti solo per comprovati motivi di salute o lavoro. Stop anche al campionato” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 10 Marzo 2020.

Il governo estende a tutte le regioni i provvedimenti in vigore da ieri in Lombardia e 14 province. “Spostamenti solo per comprovati motivi di salute o lavoro. Stop anche al campionato”



