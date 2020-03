La Spagna corre ai ripari: Liga a porte chiuse per due giornate

martedì 10 Marzo 2020.

Anche il governo iberico ha deciso di intervenire sul calcio per tutelare la salute pubblica. Stadi vuoti per Liga e Prima e Seconda Divisione



