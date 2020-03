Oltre 10mila contagi, 1004 già guariti, 168 nuovi decessi. Lombardia e Veneto vogliono chiudere tutto. Voli cancellati

Oltre 10mila contagi, 1004 già guariti, 168 nuovi decessi. Lombardia e Veneto vogliono chiudere tutto. Voli cancellati Governatore e sindaci pensano a misure ancora più restrittive: stop a trasporti, uffici e negozi. Da Roma a Palermo lunghe code ai supermercati per fare rifornimenti, ma la sussistenza è uno dei tre motivi per cui potremo continuare […]

La Redazione24

,

martedì 10 Marzo 2020.

Governatore e sindaci pensano a misure ancora più restrittive: stop a trasporti, uffici e negozi. Da Roma a Palermo lunghe code ai supermercati per fare rifornimenti, ma la sussistenza è uno dei tre motivi per cui potremo continuare a uscire di casa. Il viceministro Castelli: “Pronto dl con sospensione di mutui e tasse”. Anche Malta ferma i collegamenti, dall’Austria stop agli ingressi. Carceri in rivolta: tre morti a Rieti



